Il Giornale - Milan-Bergwijn: trattativa frenata dalla mancata partenza di Calhanoglu

Il Milan ha messo gli occhi su Bergwijn, attaccante esterno classe 1997 del PSV, ma per adesso non può ancora tentare l'affondo decisivo: come spiega questa mattina Il Giornale, infatti, la sensazione è che la trattativa sia frenata per ora dalla mancata partenza di Hakan Calhanoglu. Il turco ha estimatori soprattutto in Germania, ma per lasciarlo partire i rossoneri chiedono 18-20 milioni di euro.