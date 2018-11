Il Giornale - Milan, il profilo più gradito per il centrocampo sembra essere quello di Sensi del Sassuolo

Visti gli infortuni di Biglia e Bonaventura, che dovranno restare ai box per diversi mesi, il Milan dovrà tornare sul mercato a gennaio per cercare un rinforzo per il centrocampo: secondo Il Giornale, il profilo più gradito sembra essere quello di Stefano Sensi del Sassuolo, ma non sono comunque esclusi nomi a sorpresa.