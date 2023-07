Il Giornale - Milan, offerti 18+2 milioni per Musah. Il Valencia ne chiede almeno 23

Chiuso l'arrivo di Samuel Chukwueze dal Villarreal, il Milan spera di definire presto anche l'acquisto d Yunus Musah dal Valencia: come riporta stamattina Il Giornale, i rossoneri hanno messo sul piatto 18 milioni di euro più due milioni di bonus, ma il club spagnolo ne chiede almeno 23. Si continua a trattare per provare a trovare un accordo per il centrocampista americano che ha già fatto sapere di volere solo il Milan.