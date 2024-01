Il Milan aspetta un'offerta dal Fenerbahce per Krunic: ecco quanto servirebbe

Ormai ai margini della rosa rossonera, Rade Krunic potrebbe a breve salutare. Il centrocampista del Milan di fatto è un separato in casa (CLICCA QUI) e questa sessione di calciomercato può rappresentare una possibilità per cambiare aria. Sul giocatore da tempo c'è l'interesse del Fenerbahce che lo vorrebbe per questa seconda parte di stagione. La formazione turca non ha però fatto i conti con il club di via Aldo Rossi che non vuole cedere a questa sorta di "ricatto morale".

La società di Istanbul infatti farebbe leva sulla volontà del giocatore di voler cambiare aria per ottenere uno sconto sul cartellino, cosa che però non trova d'accordo il Milan, intenzionato a farlo partire ma solo con la giusta offerta. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la cifra si aggirerebbe fra 3,5 e i 5 milioni di euro.