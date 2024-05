Il Milan è uscito dalla corsa per Ouédraogo. Il classe 2006 resterà in Bundesliga, Bayern Monaco in pole

vedi letture

Spesso nel corso degli scorsi mesi si è parlato dell'interessamento concreto del Milan per il giovane talento dello Schalke 04 Assan Ouédraogo. Il centrocampista classe 2006, stando a quanto riportato dal collega Matteo Moretto, non vestirà però la maglia rossonera in futuro, almeno in quello immediato.

Secondo il giornalista di Relevo, infatti, il Milan sarebbe uscito dalla corsa per il tedesco da quando è saltato l’affare Matija Popović in rossonero, calciatore che condivide l'agente proprio con Ouédraogo. Da quel momento, contatti praticamente azzerati tra le parti.

A fronte di questo il futuro di Assan Ouédraogo dovrebbe essere in Bundesliga, con il Bayern Monaco in pole per ingaggiarlo nel prossimo calciomercato. Qualora i bavaresi dovessero chiudere quest'affare, il classe 2006 verrebbe lasciato in prestito allo Schalke 04.