Il Milan pensa a Mazzocchi come vice-Theo: Ballo-Tourè può partire

Da quando è arrivato Theo Hernandez in rossonero, il Milan cerca sempre di trovare il calciatore ideale che possa fargli da vice. Fodè Ballo-Tourè non è riuscito in due stagioni ad affermarsi come tale e potrebbe essere messo sul mercato al termine di questa stagione. A maggior ragione se si concretizzassero le voci su un possibile interessamento dei rossoneri per Pasquale Mazzocchi, laterale che può giocare sia a destra che a sinistra con la Salernitana che nell'ultima stagione e mezza si è distinto con i granata divenendo uno dei leader.

Oltre alla sua duttilità, potrebbe essere un acquisto utile anche in ottica liste Europa che richiedono l'inserimento di giocatori italiani. Lo riporta oggi Tuttosport.