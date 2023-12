Il Milan segue Kiwior. L'apertura di Arteta sul mercato di gennaio

Il Milan interverrà sul reparto difensivo nel mercato di riparazione di gennaio che tra meno di un mese aprirà i battenti. I rossoneri hanno diversi giocatori indisponibili per un lungo periodo di tempo e dovranno rimpolpare la rosa. Un nome che la dirigenza rossonera ha segnato molto in alto sui propri taccuini è quello di Jakub Kiwior dell'Arsenal. Un profilo che piacerebbe soprattutto perché ha già giocato in Serie A e avrebbe meno problemi ad ambientarsi.

In questo senso il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa ieri, alla vigilia della sfida con il Luton, per chiarire la posizione del club nel mercato di gennaio: "Vogliamo migliorarci sempre e aggiungere qualità a ciò che abbiamo. Per questo non posso garantire che nessun giocatore dell'Arsenal parta a gennaio. Non posso dire verso quale club, se Newcastle o in qualunque altra squadra". Dunque uno spiraglio che alcuni giocatori meno utilizzati - come Kiwior - possano partire, c'è.