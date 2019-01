Indiscrezione dal Belgio: Milan sarebbe vicino a chiudere per Osimhen

Dal Belgio arriva un'indiscrezione di mercato sul Milan: come riporta Transfermark.it, secondo il giornalista Stéphane Pauwels, il club rossonero sarebbe infatti vicino a chiudere per Victor Osimhen, giovane attaccante classe 1998 di proprietà del Wolfsburg che ora sta giocando in prestito al RSC Charleroi. La squadra belga dovrebbe riscattare per 3 milioni di euro il giocatore nigeriano e poi rivenderlo subito al Milan. Questo rumors di mercato non troverebbe però conferme.