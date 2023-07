La Stampa - Torino, ostacolo per un obiettivo di mercato: su Veliz c'è anche il Milan

Torino al lavoro per rinforzare l'organico di Juric. Tanti gli obiettivi di mercato, a cominciare da un nuovo profilo per quanto riguarda il reparto avanzato. Come riporta La Stampa, un nome che piace è quello di Alejo Veliz del Rosario Central. Si tratta di un attaccante classe 2003, che nell'ultima stagione ha segnato11 gol in 22 giornate.

Concorrenza dall'Italia

Non sarà facile per il Toro assicurarsi questo attaccante sudamericano. Il ds Vagnati ha fatto un'offerta da 6 milioni di euro, mentre il Rosario Central ne chiede 10. Inoltre, è da registrare anche l'interesse del Milan per il giocatore. Con i calciatori inglesi che non sono più considerati extracomunitari, i rossoneri si ritrovano con uno slot libero e potrebbero occuparlo proprio con Veliz.