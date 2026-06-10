Leao vuole lasciare il Milan. Moretto: "Ad oggi l'unico club che ha mostrato un interesse concreto è il Galatasaray"

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Matteo Moretto, esperto di mercato, ha commentato le nuove parole di Rafael Leao che ha ribadito ancora una volta la sua intenzione di lasciare il Milan

Nelle scorse ore, sono uscite nuove dichiarazioni di Rafael Leao che a RTP ha parlato così del suo futuro: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".

In merito a queste parole, Matteo Moretto ha spiegato in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Le dichiarazioni e le intenzioni di Leao sono chiarissime. Ad oggi, ripeto e ribadisco, che l'unico club che ha mostrato un certo interesse concreto resta il Galatasaray. Poi Leao vorrà aspettare, vorrà aspettare di giocare il Mondiale, vorrà aspettare di capire che tipo di proposte potranno arrivare successivamente, però ad oggi diciamo non c'è ancora qualcuno realmente forte su di lui. Quindi capisco che Leao voglia lasciare il Milan e lo sta dicendo in tutte le lingue del mondo a più riprese, però serve anche una trattativa vera e propria tra club".