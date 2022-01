Mercato Milan, chieste informazioni su due giovani difensori

Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sono alla ricerca di un rinforzo per la difesa, un profilo che possa prendere il posto dell’infortunato Simon Kjaer ed essere subito utile a Stefano Pioli. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri guardano pure al futuro e hanno chiesto informazioni su Maxime Estève, 19enne centrale del Montpellier, e Jorge Cuenca del Villarreal, ora in prestito al Getafe, senza però affondare il colpo.