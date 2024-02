Mercato Milan: Kelly e Adarabioyo restano nel mirino anche per l'estate

vedi letture

Dopo settimane di tanti nomi, voci e indiscrezioni, il Milan ha chiuso il suo mercato di gennaio senza prendere un altro difensore centrale come aveva chiesto a più riprese anche Stefano Pioli. I profili sondati sono stati diversi, ma nessuno ha soddisfatto i dirigenti del Diavolo che hanno sempre messo in chiaro il concetto che non sarebbe stato preso qualcuno tanto per prendere un nuovo giocatore.

Tra i nomi seguiti dal Milan ce ne sono due in particolare che sicuramente torneranno di moda anche in estate, vale a dire quelli di Kelly del Bournemouth e Adarabioyo del Fulham: questo perchè, come riferisce stamattina Tuttosport, entrambi sono in scadenza di contratto e dunque potranno cambiare squadra a costo zero.