Il rinnovo di Ibrahimovic non chiude all'arrivo di un'altra punta. Al contrario: i vertici rossoneri sembrano intenzionati ad affiancare allo svedese un altro centravanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le manovre sono già scattate, vedi l'interesse per Dusan Vlahovic, giovane attaccante attualmente in forza alla Fiorentina.