Milan, anche Bennacer nel mirino dell'Arabia Saudita

Secondo quanto riferisce il giornalista Nabil Djellit su Twitter, anche Ismael Bennacer è finito nel mirino dell'Arabia Saudita: il centrocampista del Milan, che è attualmente infortunato e dovrà restare fuori ancora diversi mesi, non sarebbe nel mirino per questa estate, ma per il prossimo mercato di gennaio. I primi contatti sarebbero già avvenuti.