Milan, André Silva nel mirino del Marsiglia: i rossoneri vogliono monetizzare dalla sua cessione

André Silva è finito nel mirino del Marsiglia: a riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il club francese ha chiesto informazioni all'agente del portoghese, Jorge Mendes. Il Milan è disposto a farlo partire, ma non in prestito con diritto di riscatto in quanto vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione (quindi via o a titolo definitivo o in prestito con obbligo).