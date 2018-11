Milan, Bakayoko tolto dal mercato

Per non sguarnire ulteriormente il centrocampo Bakayoko, visti gli infortuni di Bonaventura e Biglia, Bakayoko verrà tolto dal mercato. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulle strategie del club rossonero in vista della sessione invernale. L’integrazione in squadra del francese - osserva la rosea - procede e le possibilità di un rientro al Chelsea già a gennaio si sono annullate.