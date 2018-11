Milan, Bertolacci e Mauri con le valigie in mano

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il centrocampo rossonero rischia di essere stravolto già a gennaio. Bakayoko si gioca la conferma in questi due mesi (non è da escludere che possa rientrare al Chelsea con largo anticipo), mentre Bertolacci e José Mauri sono già con le valigie in mano (il loro contratto è in scadenza a giugno). Sul centrocampista italiano è sempre forte il Genoa, mentre il giovane italo-argentino piace a diversi club di Serie A, come il Parma ad esempio.