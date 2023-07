Milan-Besiktas si tratta sull'ingaggio di Rebic: se parte può entrare un altro attaccante

Nel pomeriggio di ieri MilanNews.it (CLICCA QUI) ha riportato delle trattative tra Milan e Besiktas per sbloccare la trattativa che potrebbe portare Ante Rebic in Turchia. Oggi la Gazzetta dello Sport conferma che l'accordo sulla formula c'è, prestito gratuito, manca quello sull'ingaggio che il croato percepisce: i due club continuano a trattare con i turchi che spingono per farlo pagare in maggior parte dai rossoneri che, dal canto loro, vorrebbero che fosse totalmente appannaggio del Besiktas.

Nel caso in cui Rebic dovesse salutare, come appare ormai probabile, il Milan potrebbe registrare un nuovo ingresso in attacco. Gli occhi sono su Alejo Veliz del Rosario Central (classe 2003).