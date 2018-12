Milan, bivio Plizzari: potrebbe partire a gennaio

Dopo una positiva esperienza alla Ternana, Alessandro Plizzari è finito in un pericoloso limbo agonistico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane portiere rossonero (che ha il contratto in scadenza tra 18 mesi) chiede spazio. Per lui si prospetta un bivio già a gennaio: qualora Antonio Donnarumma dovesse realmente cambiare squadra, allora potrebbe anche restare. In caso contrario sarebbe lui a puntare i piedi.