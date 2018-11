Milan, Bonaventura out 8-9 mesi: il club tornerà sul mercato a gennaio per sostituirlo

A gennaio, il Milan sarà costretto a tornare sul mercato per sostituire Giacomo Bonaventura che è stato operato ieri al ginocchio e dovrà restare ai box per 8-9 mesi: lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che comunque anche Lucas Paquetà può essere utilizzato da mezzala in un centrocampo a tre o da interno in una mediana più folta.