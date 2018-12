In vista della sessione di gennaio, il Milan guarda anche al mercato dei difensori. Come riporta il quotidiano Tuttosport, restano vive le candidature di Benatia e Cahill. Per quanto riguarda il marocchino, tutto dipenderà dall’eventuale acquisto da parte della Juventus di un altro centrale. Il veterano inglese, invece, finito ai margini del progetto di Sarri, dovrà rivedere al ribasso le sue richieste di ingaggio.