Milan, Christensen in prestito. Più defilato Cahill

In questi giorni, nei dialoghi tra Milan e Chelsea è tornato spesso il nome del difensore Andreas Christensen, rimasto ai margini con Sarri dopo una stagione da protagonista sotto la gestione di Conte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri credono di poter ottenere il giocatore danese in prestito, dandogli la possibilità di mettersi in mostra in Serie A. Più defilata, invece, la candidatura di Cahill.