Milan, conferme su Dourado dell’Internacional

In attesa di sviluppi sul fronte Ibra, il Milan sta lavorando anche su altri tavoli. Nelle ultime ore, come riporta il quotidiano Tuttosport, è emerso un possibile nome nuovo per il centrocampo. Si tratta di Rodrigo Dourado, mediano classe ’94 in forza all’Internacional. Il club di Porto Alegre non ha confermato questa pista, mentre l’entourage del giocatore è parso più possibilista. Il manager del giovane brasiliano è Gilmar Veloz, il quale è legato a Leonardo da una grande amicizia.