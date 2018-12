Milan-Fabregas: il Chelsea chiede 10-12 milioni, i rossoneri vogliono uno sconto

Il Milan vuole Cesc Fabregas, ma non sarà facile trovare un accordo con il Chelsea: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, nonostante il giocatore sia in scadenza a giugno, gli inglesi chiedono 10-12 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio. Ai rossoneri, servirebbe uno sconto, anche in ottica Fair Play Finanziario, tra la nuova sanzione Uefa in arrivo e le regole da rispettare.