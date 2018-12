Milan, Fabregas spinge per la cessione ma serve uno sconto sul prezzo del cartellino. Nessun riscontro sullo scambio Higuain-Morata

Secondo quanto rivela SportMediaset, non trovano riscontro le voci di un possibile scambio Higuain-Morata tra Milan e Chelsea a gennaio: questa idea è stata sponsorizzata da Sarri, ma bloccata dal club inglese. I Blues stanno aprendo invece alla possibile cessione di Cesc Fabregas al Milan a gennaio: lo spagnolo spinge per giocare in Italia, ma serve uno sconto sul prezzo del cartellino (il Chelsea chiede 10 milioni).