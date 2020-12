Milan, i discorsi su Diaz (e Dalot) rinviati in primavera

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Brahim Diaz, il quale si trova attualmente in prestito secco al Milan. In Spagna si parla di contatti con il Real Madrid, in realtà - scrive la rosea - in via Aldo Rossi non c’è fretta sul tema dei prestiti (va definita anche la questione Dalot con il Manchester United). L’intenzione è di affrontare questi argomenti in primavera, quando tutto sarà più chiaro per tutti.