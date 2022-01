Milan, i due aspetti di Bailly che non convincono

Eric Bailly è balzato in pole nelle preferenze del Milan per la difesa. Tuttavia, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi non hanno ancora deciso di affondare il colpo. Come riporta il Corriere dello Sport, gli unici due argomenti di riflessione sono legati agli infortuni, che molto spesso hanno bloccato il difensore del Manchester United, e il fatto che stia disputando la coppa d’Africa, impegno che rimanderebbe l’eventuale arrivo del giocatore.