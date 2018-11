Milan, Ibra si offre ma Leonardo deve aspettare l'UEFA

Zlatan Ibrahimovic aspetta solo la chiamata del Milan per lasciare Los Angeles e tornare in Europa. Il 37enne di Malmo ha molte richieste nel Vecchio Continente ma aspetta la chiamata di Leonardo per muoversi ufficialmente. Il dirigente rossonero ha parlato con Raiola e la questione economica non ha bloccato la potenziale trattativa, con il giocatore che potrebbe percepire circa 2 milioni di euro per 6 mesi. Il dilemma è più legato alla sua disponibilità al turnover con gli altri attaccanti, anche se la disponibilità è apparsa pressoché totale. Adesso il Milan aspetta di conoscere i paletti dell'UEFA prima di affondare il colpo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.