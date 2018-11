Milan-Ibrahimovic, ecco il nodo da sciogliere

Pato è uno degli obiettivi del Milan per il mercato di gennaio. Al momento, però, con Ibrahimovic il discorso è più avanti. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che fa il punto sulle strategie dei rossoneri in vista della sessione invernale. Raiola - si legge - chiede 18 mesi a fronte di una proposta iniziale di 6 formulata dal Milan. Il nodo è la modalità per far scattare il rinnovo.