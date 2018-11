Milan-Juve, incrocio anche sul mercato

Dal campo alla... scrivania. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Milan e Juventus potrebbero sfidarsi anche sul mercato. Nello specifico, sia i rossoneri che i bianconeri avrebbero messo gli occhi su alcuni giocatori in scadenza di contratto. Adrien Rabiot, ad esempio, piace molto alle due società. Leonardo è in ottimi rapporti con l’entourage del centrocampista francese, ma la Juve ha il vantaggio di poter presentare Cristiano Ronaldo come biglietto da visita. Anche Ramsey sarebbe finito nel mirino delle due squadre, con i bianconeri, in questo caso, leggermente defilati. Milan e Juve, infine, potrebbero tornare a fare affari insieme: non è un mistero, infatti, che ai rossoneri piaccia il difensore Benatia.