Milan, le alternative a Deulofeu sono due giovani promesse: Osimhen e Sarr

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo il no definitivo del Watford per Deulofeu, il Milan valuta due giovani promesse per rinforzare il proprio attacco: si tratta di Victor Osimhen, nigeriano classe 1998 del Wolfsburg in prestito al Charleroi in Belgio, e di Ismaila Sarr, senegalese classe 1998 che milita in Francia nel Rennes.