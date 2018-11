Nelle ultime ore, dalla Spagna è rimbalzata l’indiscrezione di un possibile interesse del Milan (a gennaio) per Karim Benzema. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, questa voce non trova riscontri di alcun genere in via Aldo Rossi. Il francese, infatti, ha uno stipendio di ben 10 milioni netti e sta maturando l’idea di lasciare il Real Madrid solo a patto di offerte economiche strabilianti.