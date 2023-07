Milan, Messias piace a Torino, Bologna e Salernitana

In via Aldo Rossi, i dirigenti del Milan sono al lavoro anche per sfoltire la rosa rossonera. Tra i giocatori in uscita c'è anche Junior Messias, per il quale non mancano gli estimatori in Italia: l'attaccante esterno brasiliano piace infatti a Torino, Bologna e Salernitana. A riferirlo è questa mattina Il Giornale.