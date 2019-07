Milan, nessun commento al mercato. Ma su Mendes…

Si è improvvisamente infiammato il mercato del Milan. La dirigenza è attiva in entrata e in uscita con tante operazioni da portare avanti contemporaneamente. Il club in questo momento è impegnato su più fronti di mercato, e non filtrano molte informazioni perché si è entrati in una fase estremamente delicata. Nessun commento alle trattative emerse in queste ultime ore dall’estero da parte di Boban, Maladini e Massara, ma l’unica sfumatura che emerge riguarda la “collaborazione” con Jorge Mendes. Il procuratore di Silva è stato coinvolto in prima persona per il trasferimento della punta al Monaco (poi saltato), mentre con Patrick Cutrone, Duarte e Leao il club si è adoperato in prima persona con gli agenti dei giocatori senza la mediazione di Mendes.