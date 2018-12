Secondo quanto riferisce sportmediaset.it, con il rientro di Romagnoli (sarà convocato per Bologna-Milan, dovrebbe tornare titolare contro la Fiorentina) e con Abate che ha dato le giuste risposte come centrale, non arriverà nessun difensore in rossonero a gennaio. Non trovano quindi riscontro ad oggi le voci su Christensen e Cahill del Chelsea.