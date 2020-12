A gennaio il Milan andrà alla ricerca di un rinforzo per la difesa. I nomi, come riporta Tuttosport, sono quelli di Kabak e Simakan. Per quanto riguarda il centrale turco, le richieste dello Schalke 04, club proprietario del cartellino, non potranno essere molto elevate, vista la pessima classifica in campionato e considerata la volontà del ragazzo di cambiare aria.