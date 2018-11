Milan, obiettivo Rodrigo Caio: Leonardo incontra l’agente

Rodrigo Caio è uno dei principali obiettivi del Milan per la difesa. come riporta Tuttosport, Leonardo è sulle tracce del brasiliano da agosto. Nei prossimi giorni, l’agente del difensore è atteso in Spagna e Italia per incontrare i club interessati al suo assistito. È in agenda anche un faccia a faccia con Leonardo, che tra l’altro conosce bene anche Raí, direttore sportivo del San Paolo nonché suo ex compagno di Nazionale e campione del Mondo a USA 94. La valutazione di Rodrigo Caio si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma non è da escludere la possibilità di ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto.