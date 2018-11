Milan, Paredes alternativa a Sensi ma la richiesta dello Zenit complica tutta l'operazione

In alternativa a Stefano Sensi, il Milan continua a tenere d'occhio anche Leandro Paredes dello Zenit San Pietroburgo, anche se resta un'operazione piuttosto complicata: come riferisce La Gazzetta dello Sport, la società russa non sembra avere alcuna intenzione di cederlo e poi chiede almeno 25 milioni di euro per il cartellino.