Milan, Paredes primo nome per il centrocampo

I paletti che la Uefa imporrà al Milan per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario caratterizzeranno anche il mercato in entrata dei rossoneri. Come riporta Tuttosport, senza limitazioni forti, Leonardo potrebbe puntare con decisione di Leandro Paredes, che costa 30 milioni ed è la prima scelta per il centrocampo. In caso contrario, sarebbe molto più complicato andare a intavolare una trattativa con lo Zenit per un prestito con diritto di riscatto. Stesso discorso per la difesa: al Milan piace Benatia, ma la situazione potrebbe spingere Leonardo a virare sul meno costoso Rodrigo Caio.