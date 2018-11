Milan, Pato disposto a tagliarsi l’ingaggio. Ma quella clausola...

Ibra ma non solo: come riporta La Gazzetta dello Sport, in queste settimane Leonardo ha tenuto in piedi anche il dialogo con Pato, pure lui attratto dall’idea di un ritorno al Milan. Tutti sanno che del feeling tra loro due, un rapporto di vecchia data. L’attaccante brasiliano ha uno stipendio da 9 milioni di dollari netti, ma è disposto a un sostanzioso taglio pur di tornare in Italia. Nonostante ciò, bisogna comunque fare i conti con una clausola rescissoria da 25 milioni che il Milan non può assolutamente pagare.