Milan, per Fonseca pronto un biennale da 2,5 milioni netti a stagione

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, lo stipendio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan sarà di 2,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. Il tecnico portoghese, che prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina milanista, firmerò un biennale con opzione per prolungare per un'altra stagione (solo in quel caso il suo stipendio aumenterebbe).

🚨️ Paulo Fonseca’s salary as new AC Milan manager will be €2.5m net per season until June 2026, two year deal.



There’s an option to extend the contract for further season; only in that case his salary would increase.



The agreement is set to be sealed soon, as expected. pic.twitter.com/MijxqvGjn0