Milan, Pessina continua a essere monitorato dalla dirigenza rossonera

Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan continua a monitorare Matteo Pessina dell’Atalanta. I rossoneri, che hanno il 50% sulla futura rivendita, sono in vantaggio sulla concorrenza per il centrocampista ex, fra le altre, Verona. La duttilità di Pessina gioca un punto a suo favore. Infatti, il classe 1997 può giocare da mediano davanti alla difesa in un centrocampo a 2, a trequartista centrale in un 4-2-3-1. Maldini e i suoi collaboratori stanno osservando da vicino il giocatore, il cui contratto con il club bergamasco, scadrà nel giugno 2022.