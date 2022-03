Milan, possibile ritorno di fiamma per Seko Fofana

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport riporta in voga un nome che in passato era stato già accostato al Milan, quello di Seko Fofana. Il classe '95 del Lens, vanta una lunga esperienza in Italia nelle fila dell'Udinese e potrebbe essere una soluzione a basso costo per il centrocampo del Milan. Con l'addio di Kessie quasi certo, Fofana potrebbe rappresentare una buona alternativa dal momento che conosce già la Serie A.