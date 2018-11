Andreas Christensen è il principale obiettivo dei rossoneri per il Milan per la difesa. A breve i rossoneri potrebbero incontrare i vertici del Chelsea per discutere del giovane danese. Leonardo, comunque, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, continua a guardare anche in Brasile, dove il nome di Rodrigo Caio del San Paolo resta un profilo gradito.