Milan, Tonali è diventato inamovibile. In estate possibile modifica del suo contratto

Le sue prestazioni sono state sempre oltre la media e la sua crescita è talmente evidente da dover per forza essere esaltata, oltre che, semplicemente, notata: Sandro Tonali è uno dei perni assoluti del Milan. Bello, giovane, voglioso, determinato, di personalità. Come Tonali. Come il Milan di Pioli.

Milan nel destino

Milanista da sempre, Sandro ha fatto di tutto per restare in rossonero dopo un'annata opaca: Maldini ha trattato con il Brescia uno sconto importante, poi arrivato, sul suo diritto di riscatto, mentre il giocatore ha consapevolmente deciso di ridursi l'ingaggio con il quale era arrivato a Milano nell'estate 2020. Poi, l'esplosione della stagione in corso: titolare inamovibile, cuore della formazione sul campo e cuore rossonero ovunque il Milan vada.

Ritocco in vista

Tutto questo, ovviamente, potrebbe essere ben presto premiato. Se, per quanto riguarda la squadra, si attendono eventuali trofei con lotta Scudetto e Coppa Italia raggiungibili, sul piano individuale la dirigenza del Milan è molto soddisfatta del rendimento di Tonali e, al termine del campionato, comincerà a parlare di un ritocco dell'Ingaggio di Sandro, che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2026.