Milan, torna di moda il nome di Rodrigo Caio per la difesa

Con Mattia Caldara che dovrà stare ai box per diverso tempo, il Milan tornerà sul mercato a gennaio per prendere anche un difensore centrale: secondo sportmediaset.it, i rossoneri avrebbero messo di nuovo gli occhi su Rodrigo Caio, giocatore del San Paolo già cercato in passato dal club di via Aldo Rossi. Il brasiliano, che però ha anche il passaporto italiano, costa 15 milioni di euro e Leonardo si starebbe muovendo in prima persona per accelerare la trattativa.