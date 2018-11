Milan, tutti i nomi per il centrocampo

Attacco, difesa ma anche centrocampo: gli infortuni di Biglia e (soprattutto) Bonaventura costringono il Milan a intervenire anche in mediana. I rossoneri hanno già messo a segno il colpo Paquetà, ma stanno valutando anche altri profili. Come riporta Tuttosport, sul taccuino di Leonardo ci sono Vidal (possibile occasione low cost in caso di rottura del cileno col Barcellona), Paredes, Sensi e Diawara.