Prosegue la trattativa tra Milan e Fiorentina per il trasferimento in rossonero di Jordan Veretout. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, per il club milanista l’operazione si può fare solo con l’inserimento di Lucas Biglia come contropartita (più 15 milioni). Ad altre condizioni, il Milan si chiama fuori. Entro sabato è attesa la risposta.