Milan, Zaniolo difficile: i rossoneri arriveranno solo a 40 milioni, compresa una contropartita

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo e per ora vuole portare avanti questa trattativa in silenzio, senza che nessuno si esponga pubblicamente: le diplomazie sono al lavoro, ma da fare c'è tanto, in primis convincere la Roma ad abbassare la sua richiesta da 65 milioni di euro. Il Diavolo non vuole andare oltre i 40 milioni, inserendo anche una contropartita tecnica (25 milioni più un giocatore come per esempio Saelemaekers o Rebic). A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.