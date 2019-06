MN - Casa Milan, arrivato l’agente di Cutrone: previsto incontro con la dirigenza

Potrebbe essere un pomeriggio importante per capire il futuro di Patrick Cutrone. Da poco, secondo quanto risulta a MilanNews.it, è arrivato a Casa Milan il suo agente, Donato Orgnoni, che incontrerà Maldini e Massara per discutere di quella che è la situazione del suo assistito in vista della prossima stagione. Sono diversi i rumors di mercato attorno all’attaccante milanista, con squadre interessate sia in Italia sia all’estero, ma prima bisognerà capire che piani ci sono per Patrick in rossonero.